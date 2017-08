Ninja Warrior 2 : La finale sur TNTV!

Rapidité, force physique, endurance et détermination, c’est ce qu’il aura fallu aux 24 finalistes de Ninja Warrior 2 pour arriver jusqu’à l’étape ultime.



Ces « Champions des champions » ne seront pas au bout de leur peine. La production a prévu huit nouveaux obstacles, tous plus difficiles les uns que les autres dont le Mur des titans ou encore le piège de cristal et bien sur la fameuse Tour des Héros.



Au facteur physique s’est ajouté un facteur temps puisque les concurrents n’ont eu que quatre minutes pour le réaliser.



Rappelez-vous ! Au départ, ils étaient 200 à participer à l'émission. Ce samedi sur TNTV, découvrez qui sur les 24 finalistes terminera le parcours et buzzera sur la Tour des Héros.

.