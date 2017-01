Nicole Sanquer rencontre l’organisateur de la Vendée Va’a

Rédaction Web avec communiqué

Les échanges ont porté sur les pistes de collaborations qui pourraient être mises en œuvre entre le Pays et les Sables d’Olonne, en matière de développement du va’a, mais aussi de promotion de la culture polynésienne et d’échanges entre étudiants des deux collectivités.La réunion s’inscrivait dans le cadre des discussions initiées en ce sens en mai 2015, entre le président Edouard Fritch, venu assister à la Vendée Va’a, et le maire des Sables d’Olonnes, Didier Gallot.Créée en 2010, la Vendée Va’a est une course de pirogue polynésienne en haute mer se déroulant en trois étapes, sur un parcours d’environ 120 km.En 2016, 15 équipages étaient sur la ligne de départ, dont deux polynésiens (Padling Connection et Air Tahiti Nui), pour un total de 135 rameurs.Outre la compétition, la manifestation organisée pendant quatre jours aux Sables d’Olonne, propose un village polynésien où ont lieu de nombreuses animations : expositions-ventes de produits du fenua, spectacles de danses, conférences ou encore, projections de films.La prochaine édition aura lieu du 24 au 27 mai 2017.