Nicole Sanquer et Teura Iriti en tête dans la deuxième circonscription

Dans la seconde circonscription regroupant les communes de Tahiti de Paea, Papara, Teva I Uta, Taiarapu est et ouest et l'ensemble des Australes, c’est Nicole Sanquer, candidate du Tapura Huiraatira qui arrive en tête. Selon les derniers résultats , elle obtient 10 085 voix en sa faveur, soit 37.61% des suffrages exprimés et 15.12% des voix de l’ensemble des inscrits sur les listes électorales de sa circonscription.Elle se retrouve au second tour face à la candidate du Tahoeraa, Teura Iriti, qui termine seconde avec 6 453 voix, 24.06 % des suffrages exprimés et 9.67 % des voix des inscrits.Valentina Cross ne sera pas au second tour. La candidate du Tavini termine à la 3position avec 4642 voix en sa faveur, ce qui représente 17.31% des suffrages exprimés et 6.96 % des voix des inscrits.Parmi les autres candidats déçus on retrouve la candidate soutenue par Jacquie Graffe Tepuaraurii Teriitahi (13.08%), Yves Conroy (0.53%), Miri Dubieff (0.95%), Maire Grandin (1.33%), Pascal Pique (0.51%), Tati Salmon (1.02%), Faana Taputu (2.31%) et Tom Tefaaroa (0.98%).