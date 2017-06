Nicole Sanquer et Teura Iriti en tête dans la deuxième circonscription (provisoire)

Rédaction web

Dans la seconde circonscription regroupant les communes de Tahiti de Paea, Papara, Teva I Uta, Taiarapu est et ouest et l'ensemble des Australes, c’est Nicole Sanquer, candidate du Tapura Huiraatira qui arrive en tête. Selon les derniers résultats provisoires, elle obtient 5148 voix en sa faveur, soit 35.70% des suffrages exprimés et 15.43 des voix de l’ensemble des inscrits sur les listes électorales de sa circonscription.Elle se retrouve au second tour face à la candidate du Tahoeraa, Teura Iriti, qui termine seconde avec 3665 voix, 25.41 % des suffrages exprimés et 10.99 % des voix des inscrits.Selon les premiers résultats provisoires, Valentina Cross ne sera pas au second tour. La candidate du Tavini termine à la 3position avec 2800 voix en sa faveur, ce qui représente 19.41% des suffrages exprimés et 8.39 % des voix des inscrits.Parmi les autres candidats déçus on retrouve la candidate soutenue par Jacquie Graffe Tepuaraurii Teriitahi (13.31%), Yves Conroy (0.35%), Miri Dubieff (0.83%), Maire Grandin (0.92%), Pascal Pique (0.42%), Tati Salmon (0.80%), Faana Taputu (2.36%) et Tom Tefaaroa (0%).A l'heure où nous publions, 153 bureaux de votes ont donnés leurs résultats sur 236.