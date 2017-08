Nicole Bouteau rencontre la secrétaire générale du Groupement des Moniteurs de Plongée de Polynésie

Rédaction Web avec communiqué

Ses objectifs sont notamment de représenter et défendre les personnels des centres de plongée, d'améliorer la sécurité et la qualité des prestations, favoriser et développer la formation et l'emploi local dans le secteur de la plongée.A l'occasion de l'examen prochain par l'Assemblée de la Polynésie française du projet de « loi du pays » relatif à l'exercice de la plongée subaquatique de loisir, Mme Klein a souhaité, au titre du groupement, rencontrer la ministre afin de la sensibiliser sur les spécificités des métiers de moniteurs de plongée et de guides de palanquée exerçant ces professions au quotidien et sur leurs conditions actuelles de travail.Cette rencontre leur a également permis d'échanger sur les dispositions du projet de réforme.A cette occasion, Nicole Bouteau a rappelé que les objectifs de la réforme en cours sont ceux affichés depuis :- définir un nouveau cadre règlementaire homogénéisant les pratiques nationales et internationales;- renforcer la sécurité;- fixer un cadre d'évolution permettant de répondre aux nécessités d'emploi local.Ces nouvelles dispositions permettront également le développement du marché de la plongée en Polynésie. Il s'agit d'un marché de niche qui est en constante progression dans une destination réputée pour ses sites de plongée exceptionnels.