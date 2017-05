New York: un chauffard fait un mort et 22 blessés à Times Square

Le conducteur, interpellé après que sa voiture eut heurté des feux de signalisation, a été identifié comme étant Richard Rojas. Le maire a précisé qu'il s'agissait d'un citoyen américain de 26 ans, résident dans le quartier du Bronx, ayant été "membre de l'US Navy".

Il avait déjà été arrêté à deux reprises, en 2008 et 2015, pour conduite en état d'ivresse, et des "menaces" de nature non précisée en 2016, ont détaillé les autorités, sans dire s'il était en état d'ivresse jeudi matin.



De nombreux véhicules d'urgence - police, ambulance, pompiers - étaient sur les lieux, bloquant la place et causant des embouteillages aux alentours de ce point névralgique de Manhattan.



En mai 2010, la police new-yorkaise avait déjoué une tentative d'attentat à proximité de Times Square, la plus sérieuse alerte depuis les attentats du 11 septembre 2001. Un véhicule piégé contenant des matériaux explosifs avait été découvert à proximité et un immigré pakistanais arrêté puis condamné à la prison à perpétuité.



"L'enquête se poursuit", a souligné le maire, et les autorités "ont renforcé la présence policière à certains endroits-clé" de cette métropole de 8,5 millions d'habitants, a-t-il ajouté.