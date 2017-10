New York: "un acte de terrorisme" qui a fait "8 morts"

Rédaction web

Plusieurs cyclistes et piétons ont été tués et "de nombreux" autres blessés par un conducteur au volant d’une camionnette à Manhattan, mardi 31 octobre dans l’après-midi, a annoncé la police de New York.Le conducteur, qui roulait sur une piste cyclable, a ensuite percuté un autre véhicule, et est sorti en possession d’armes factices, de paint-ball plus précisément. Les autorités ont fait feu sur lui, puis l’ont interpellé. Aucun autre suspect n’est actuellement en fuite, a ajouté la police de New York."Sur la base des informations immédiatement disponibles, c'était un acte de terrorisme" a déclaré le maire démocrate, lors d'une conférence de presse sur les lieux de l'accident, au sud-ouest de Manhattan, en présence du chef de la police new-yorkaise et du gouverneur de l'Etat de New York.Le suspect aurait été identifié, il s'agirait de Sayfullo Saipov, un homme de 29 ans vivant en Floride.