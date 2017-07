Neuf agents de police municipale formés à l'utilisation du bâton de défense

Le bâton de défense est de plus en plus utilisé par les forces de l'ordre. À Papeete, la police municipale a décidé de former neuf agents à son utilisation. Il se déploie d’un geste sec du poignet ou de l’avant-bras.



Il est très efficace contre un agresseur portant une arme blanche et permet d’immobiliser efficacement une personne grâce à différentes prises.



La formation étalée sur trois jours, se déroule au dojo de Vaitavatava. Elle est assurée par un expert en sûreté, Thierry Delhief. Il a formé plusieurs centaines d’instructeurs de différentes administrations.