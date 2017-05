Nescafé Star : les castings ont débuté

Le choix des chansons était très éclectique: de la variété française avec : Je t’aime de Lara Fabian aux hit US avec Teenage Dream de Katy Perry en passant par le reggae avec Redemption song de Bob Marley. Le jury a noté les candidats sur ces 3 critères : technique

et esthétique vocale, interprétation et la personnalité artistique.



Prochaines étapes :



A l’issue de ce 1er casting itinérant, une dizaine de candidats a été sélectionnée pour la seconde étape des sélections qui se déroulera le samedi 10 juin au petit théâtre de TFTN. Tous espèrent convaincre le jury pour faire partie des 12 candidats qui auront

l’immense privilège d’intégrer la formation : coaching vocal et scénique et répétitions avec un orchestre de professionnels.