Nescafé Star de retour sur TNTV avec une 5e saison

Un rendez-vous musical incontournable...



Depuis 2009, le concours Nescafé Star vise à repérer les graines d’artistes locaux et leur offrir un tremplin pour leur carrière artistique. Nescafé Star est une opportunité unique d’être formé par des coachs reconnus dans le domaine artistique, d’aller à la rencontre d’un public de plus en plus nombreux à suivre l’aventure, et de vivre une expérience unique hors du commun avec des autres candidats. Parmi les vainqueurs des éditions précédentes, on peut citer :

Raimana BAREILLE, chanteur-compositeur du groupe Pepena

Kareen MARAETEFAU du groupe Natura Jam

Maveana MANEA, vainqueur en 2013 et



Le Jury de la 5e saison

Cette année, votre concours revient pour une cinquième saison, toujours en quête de la voix qui fera vibrer le fenua. Et pour cette nouvelle aventure, Nescafé Star a fait appel à trois pointures pour composer son jury :

Le coach vocal Taloo

La coordinatrice de l’événement Ravanui Teriitaumihau

Et le chef d’orchestre Bruno Demougeo.



On rappelle que le gagnant bénéficiera de : Depuis 2009, le concours Nescafé Star vise à repérer les graines d’artistes locaux et leur offrir un tremplin pour leur carrière artistique. Nescafé Star est une opportunité unique d’être formé par des coachs reconnus dans le domaine artistique, d’aller à la rencontre d’un public de plus en plus nombreux à suivre l’aventure, et de vivre une expérience unique hors du commun avec des autres candidats. Parmi les vainqueurs des éditions précédentes, on peut citer :Raimana BAREILLE, chanteur-compositeur du groupe PepenaKareen MARAETEFAU du groupe Natura JamMaveana MANEA, vainqueur en 2013 et Fred Garbutt en 2015.Cette année, votre concours revient pour une cinquième saison, toujours en quête de la voix qui fera vibrer le fenua. Et pour cette nouvelle aventure, Nescafé Star a fait appel à trois pointures pour composer son jury :LeOn rappelle que le gagnant bénéficiera de :

L’enregistrement d’un single diffusé en exclusivité sur NRJ.

L’enregistrement d’un clip diffusé sur en exclusivité sur TNTV.

Un bon d’achat pour 200 000 francs de matériel de musique.

Les finalistes arrivant en 2ème et 3ème place gagneront respectivement 150 000 francs de matériel de musique et 50 000 francs de matériel de musique.



...de retour le 29 juin sur TNTV!



Votre concours de chant revient en grande forme sur TNTV avec une cinquième saison qui s'annonce exceptionnelle.

Une nouvelle aventure qui débute sur la chaîne, le jeudi 29 juin à 19h55 avec le premier casting à Mahina. Les deux autres castings à Faa'a et au Conservatoire de la Polynésie française seront diffusés respectivement les jeudis 6 et 13 juillet à partir de 19h25.



Le casting de Mahina

Plus d’une trentaine d’artistes en herbe sont venus tenter leur chance. Ils ont interprété leur chanson pendant 1 minute 30 devant le jury composé du coach vocal Taloo, la coordinatrice de l’événement Ravanui Teriitaumihau et le chef d’orchestre Bruno Demougeo. La consigne est simple, présenter un couplet et un refrain a capella. Talents bruts, personnages hauts en couleurs, voix improbables... tous les candidats ont tenté d’envoûter les trois jurés. A l’issue de ce premier casting itinérant, une dizaine de candidats a été sélectionnée pour la seconde étape des sélections au petit théâtre de la Maison de la Culture.