Nescafé Star 2017 : une finale riche en émotions sur TNTV

Après plusieurs mois d'auditions, de répétitions, l'aventure Nescafé Star 2017 touche à sa fin sur TNTV avec la finale qui s'est déroulée, samedi 23 septembre sur la scène de To'ata.



Ce jeudi à 19h25, la chaîne locale vous propose de (re)vivre la magie de cette finale, qui a réuni 4 500 personnes dans To'ata, venues toutes soutenir les huit candidats. Une première pour les finalistes qui ne s'étaient jamais produits en direct à To'ata mais sont parvenus à surmonter leur trac pour offrir le spectacle de leur vie.



En plus de nos candidats, de nombreux artistes ont fait le show sur la scène : Les All In One, champion de France du Hip Hop International, Fred Garbutt, vainqueur de Nescafé Star 2015 et Tamatoa Kautai et son groupe Milky Way. Tous ont contribué à faire de cette finale, une totale réussite.



Les meilleurs moments de la finale, avec les prestations des artistes et l'annonce du vainqueur de l'édition 2017, c'est jeudi à 19h25 sur TNTV!