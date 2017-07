Nescafé Star 2017 sur TNTV : le 2e casting à Faa'a

Sur place, ils sont 36 à se présenter devant les jurés de la Nescafé Star : la coach vocal Taloo, la coordinatrice de l’événement Ravanui Teriitaumihau et le chef d’orchestre Bruno Demougeo.

Ils ont 1 minute 30 pour convaincre. La consigne est simple, présenter un couplet et un refrain a capella. A l’issue de leur prestation, le jury les départagera selon les critères suivants : la technique et l’esthétique vocale, l’interprétation et la personnalité artistique.



Les candidats retenus au 2ème casting, participeront à la sélection finale au petit théâtre de la Maison de la Culture. Rappelons que le gagnant du concours bénéficiera de :

- L’enregistrement d’un single diffusé en exclusivité sur Tiare FM et Radio 1.

- L’enregistrement d’un clip diffusé en exclusivité sur TNTV.

- Un bon d’achat pour 200 000 francs de matériel de musique.

Les finalistes arrivant en 2ème et 3ème place gagneront respectivement 150 000 francs de matériel de musique et 50 000 francs de matériel de musique.