Nescafé Star 2017 : l’aventure débute pour 12 talents

Cette journée a été forte en émotions et en suspense. 42 candidats avaient été sélectionnés lors des auditions. Ils ont montré leur combativité et leur envie d’obtenir leur ticket d’entrée à l’aventure Nescafé Star.Chacun devait interpréter une chanson de son choix parmi le répertoire des chansons proposées par les membres du jury. Ils ont été nombreux à opter pour "Writing’s On The Wall", la célèbre musique officielle de James Bond interprétée par le talentueux Sam Smith, une chanson difficile pour la variété de ses intonations. On a pu entendre à cinq reprises "The Scientist" ou la reprise "Comme d’habitude" de M. Pokora. Les chansons anglaises ont été préférées aux compositions en français. Le jury a pu écouter les versions réinterprétées de "The Lazy Song" de Bruno Mars, "Rude" de Magic ou encore, "Hello" d’Adèle.Les artistes ont eu moins de trois semaines pour apprendre par coeur les paroles, s’approprier le rythme et peaufiner leur interprétation. Les candidats devaient convaincre les membres du jury composé de Ravanui Teriitaumihau-Lucas, coordinatrice de l’événement ; la coach vocal Taloo ; et Bruno Demougeot, chef d’orchestre. Habitués des prestations des jeunes apprentis stressés, ils ont su rassurer les prétendants. Les critères d’évaluation avaient été communiqués en avance, chaque candidat a choisi de valoriser ses atouts que ce soit sa prestation scénique, sa technique vocale ou son interprétation du titre choisi. Il revenait aux membres du jury d’évaluer leur potentiel artistique au-delà des hésitations du début ou des tremblements de voix. Si les critères musicaux sont essentiels, la personnalité et les capacités d’apprentissage montrées par le candidat jouent un rôle essentiel dans la sélection.Pour la suite de l’aventure NESCAFE STAR 2017, les membres du jury ont concocté un «entrainement » spécial pour les 12 finalistes. Ils vont suivre un programme intensif comprenant 120 heures de coaching vocal et 90 heures de répétitions avec un orchestre. Ils devront participer à deux concerts privés et enregistrer 1 hymne avec l’ensemble des autres finalistes. Attention, à l’occasion des deux concerts privés, deux candidats quitteront l’aventure… Ils ne seront que huit à partir à la conquête du public et du trophée lors de la soirée sur la scène mythique de To’ata, le samedi 23 septembre.