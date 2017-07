Nescafé Star 2017 : dans les coulisses de l'hymne ...

Les candidats officiels de la Nescafé Star 2017 sont désormais connus. Ils sont 12, ne se connaissent pas, mais devront pourtant se serrer les coudes. A peine sortis des auditions, les coachs leur lancent un défi : interpréter l’hymne d’une seule et même voix… Comment s’en sortiront ils ? Les nombreuses heures de répétitions et de coaching suffiront-elles ? Le jeudi 27 juillet à 19h25 sur TNTV, découvrez les coulisses de ce nouveau défi, et en avant-première, l’hymne de l’aventure 2017 !L’aventure Nescafé STAR 2017 se poursuit hors antenne grâce à la page spéciale TNTV.pf, entièrement consacrée à l’événement. Les prestations des candidats enregistrées lors des 3 castings ou encore les modules télé en replay, tous les éléments sont réunis pour passer de bons moments en famille. La Nescafé Star 2017 à tout moment et en un clic, c’est www.tntv.pf/nescafestar