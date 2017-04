Nescafé Star 2017 : c’est parti pour la 5ème édition !

Depuis 2009, le concours Nescafé Star est devenu un événement musical incontournable du fenua. Véritable révélateur de talents, il vise à repérer les graines d’artistes locaux et leur offrir un tremplin pour leur carrière artistique.En 2015, plus de 4000 personnes ont soutenu les 8 finalistes lors de la finale à To’ata. C’est le vote du public qui a fait la différence et a permis à Fred Garbutt de remporter le trophée.Cette année, le concours ouvre les portes à tous les artistes en herbe âgés de plus de 16 ans sans limite d’âge ! Et oui, place aux mamies qui chantent à leur famille ou à la chorale, aux papas qui répètent dans le garage et jouent en bringue, à tous ceux qui touchent du doigt le rêve de chanter en public sans oser tenter leur chance.Les heureux sélectionnés pourront suivre un programme complet de formation avec des chanteurs professionnels. Répétitions, coaching vocal, ateliers et surtout, de la pratique scénique.