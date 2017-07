Nescafé Star 2017 au Conservatoire : le casting de la dernière chance

Ultime casting qui a réuni 68 candidats au Conservatoire de la Polynésie française. Ils sont venus tenter leur chance, bien déterminés à aller en finale et gagner le concours. Ils ont 1 minute 30 pour convaincre le jury. 90 secondes pour montrer qu’ils ont du talent et toutes les qualités requises pour

continuer l’aventure jusqu’à la seconde étape de la sélection au Petit Théâtre de TFTN.



Pour les départager, les jurés se baseront sur les critères suivants : la technique et l’esthétique vocale, l’interprétation et la personnalité artistique.



Derniers réglages de son et de lumière, et c’est parti pour le casting de la dernière chance. Les auditions s’enchaînent. Qui sera retenu par le jury ? Réponse sur TNTV