Nescafé Star : découvrez les 12 candidats officiels de l'aventure 2017 !

Ils sont 42 chanteurs et chanteuses à se présenter sous les feux des projecteurs du petit théâtre de la maison de la Culture. Retenus lors des premiers castings, ils ont interprété une chanson choisie parmi les 24 imposées par les membres du jury. Une épreuve difficile car la plupart des candidats ne s’étaient jamais produits devant un public auparavant.



Pour évaluer leur potentiel et retenir les 12 heureux finalistes, les membres du jury composé de Ravanui Teriitaumihau-Lucas, coordinatrice de l’événement ; la coach vocal Taloo ; et Bruno Demougeot, chef d’orchestre, se sont basés sur des critères musicaux exigeants, mais aussi sur la personnalité du candidat et ses capacités d’apprentissage.



Qui sont les 12 candidats à poursuivre l'aventure ? Réponse sur TNTV, le jeudi 20 juillet à 20h15 !