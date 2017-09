Nec plus ultra : un salon pour promouvoir les artisans locaux

Rédaction web

Le collectif d'artisans Nec plus ultra organise une exposition du 5 au 7 octobre à l'hôtel Manava. L'objectif : promouvoir le travail des artisans locaux.Les visiteurs trouveront des bijoux, vêtements, street-art, poterie, décoration, papeterie mais aussi savons et pâtisseries... Le tout fait à Tahiti. Parmi les exposants : Tetavake création Hiro Ou Wen, Couleur Cacao, Grégoire le Bacon... Les exposants ont été sélectionnés pour la qualité et l'originalité de leurs créations.