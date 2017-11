Natura, la nouvelle exposition de Jonathan Mencarelli

A la galerie Winkler, Jonathan Mencarelli est bien connu. Ce sculpteur y expose ses œuvres depuis 16 ans déjà. Il revient cette année avec plus d’une 30e de pièces uniques. Après avoir exploré le côté liquide et minéral de la pierre, pour cette exposition l’artiste rend hommage au côté végétal de la roche. "Je me suis éloigné du tatouage qui était ma thématique de l'année dernière. C'est un peu le prolongement d'une expo que j'avais fait précédemment qui s'appelait "élément" et qui traduisait le côté liquide de la pierre. Puisque c'était de la lave auparavant. Là, ce sont aussi des formes proches de la nature mais sur un côté plus végétal, c'est-à-dire inspiré de petites choses qu'on a dans notre jardin : des feuilles, des graines, des petits insectes... de petites choses auxquelles on ne fait plus attention", explique l'artiste.