Natihei remporte la 1ère édition de Pakikids !

Ce vendredi soir sur TNTV, les neuf finalistes de Pakikids avaient une dernière chance de convaincre les téléspectateurs et internautes Polynésiens. Sélectionnés lors des trois premières soirées, les 29 septembre, 6 et 13 octobre, nos Pakikids ont sorti les grand jeu !



Après plus de deux heures de direct, le grand gagnant de la première édition de Pakikids et le plus jeune candidat de l'émission, Natihei. Du haut de ses sept ans, il a récolté 23,6% des votes.