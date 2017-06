Nathalie Kosciusko-Morizet hospitalisée après une agression

L'ancienne ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet, distribuait des tracts sur un marché parisien pour la campagne des Républicains aux législatives. Un homme d'une cinquantaine d'années s'en serait pris à elle. Il aurait arraché tous les documents des mains de la candidate avant de lui jeter au visage en l'insultant de "bobo de merde". Nathalie Kosciusko-Morizet a chuté, et a perdu connaissance quelques minutes. Elle a été hospitalisée à l’hôpital Cochin. Son équipe de campagne communiquera prochainement de ses nouvelles. En attendant, cette agression gratuite indigne la sphère politique. La maire de Paris Anne Hidalgo a tenu à "témoigner à NKM de (sa) solidarité" et lui a souhaité "de se rétablir au plus vite après cette agression" sur Twitter.



Une enquête pour "violences volontaires" a été ouverte.