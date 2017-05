Natation: deux Polynésiens rayonnent aux Championnats de France

Rédaction web avec Sports Tahiti

Rahiti Devos et Nicolas Vermorel ont fait leur entrée dans la compétition à Strasbourg. Leurs résultats sont prometteurs :Rahiti Devos set hisse jusqu’à la dernière épreuve du 400m nage libre en 3’56″93 s. En finale A, il réalise un temps de 3’57″50s et termine 7ème de cette course très relevée.Nicolas Vermorel, quant à lui, se qualifie pour la finale B du 50m papillon, grâce à un chrono de 24″65 s. Il remporte la course en finale en avec 24″39 s. C’est un record pour la Polynésie.Tous deux font partie du cercle des nageurs polynésiens.