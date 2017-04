Naea Bennett : "Tomber d'entrée de jeu sur les favoris n'a pas été facile"

Tahiti s'est incliné 4 buts à 1 face au Brésil ce vendredi, lors de leur premier match de cette coupe du monde de beach soccer.



Les Tiki Toa sont bien sûr déçus de cette entrée en matière mais restent confiants pour la suite de cette coupe du monde. Leur capitaine, Naea Bennett, a réagi au micro d'Olivier Huc : "Le match était très difficile. Tomber d'entrée de jeu sur cette grosse équipe qui fait partie des favoris pour ce mondial, ça n'a pas été facile, mais on n'a pas été ridicules, on a essayé de jouer notre jeu... on a manqué de nombreux buts et joué de malchance. On garde le moral et il nous reste deux matchs pour tenter de nous qualifier pour les quarts de finale".



Prochaine rencontre dimanche pour les Tiki Toa qui affronteront le Japon. Une équipe qui s'est imposée 9 buts à 4 contre la Pologne ce vendredi.



Pour espérer se qualifier, les Tahitiens n'ont plus droit à l'erreur....



