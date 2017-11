NRJ Music Awards 2017 sur TNTV

Les NRJ MUSIC AWARDS est le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales, et la seule remise de prix dont les votes proviennent exclusivement du public.



Comme chaque année, l'événement musical de l'année récompense les stars françaises et internationales préférées du public.



Sur la scène du Palais des Festivals se succéderont tous les artistes qui ont marqué l'année 2017 pour des prestations exceptionnelles : ED SHEERAN, THE WEEKND, CHARLIE PUTH, INDOCHINE, DAVID GUETTA, LOUANE, AMIR, BIGFLO & OLI, CALOGERO, JULIEN DORE, KEEN V, LARTISTE, MC SOLAAR, M POKORA, SOPRANO ou encore VIANNEY.



Révélation Francophone de l'année : 1. Boostee 2. Lisandro Cuxi 3. Lenni-Kim 4. Lartiste 5. Léa Paci 6. TiBZ Révélation Internationale de l'année : 1. Jonas Blue 2. DJ Khaled 3. Rag'n'Bone Man 4. Shawn Mendes 5. Julia Michaels 6. Harry Styles.



Groupe / Duo Francophone de l'année : 1. Amir / OneRepublic 2. Arcadian 3. BigFlo & Oli 4. Indochine 5. Kids United 6. Ofenbach



Groupe / Duo International de l'année : 1. The Chainsmokers 2. Clean Bandit 3. Calvin Harris / Katy Perry / Pharrell Williams / Big Sean 4. Imagine Dragons 5. J. Balvin & Willy William 6. U2



Artiste Masculin Francophone de l'année : 1. Calogero 2. Claudio Capéo 3. Julien Doré 4. M.Pokora 5. Soprano 6.

Vianney



Artiste Masculin International de l'année : 1. Justin Bieber 2. Luis Fonsi 3. Bruno Mars 4. Charlie Puth 5. Ed Sheeran 6. The Weeknd



Artiste Féminine Francophone de l'année : 1. Jain 1. Louane 2. Nolwenn Leroy 3. Tal 4. Vitaa



Artiste Féminine Internationale de l'année : 1. Miley Cyrus 2. Selena Gomez 3. Katy Perry 4. P!nk 5. Shakira 6. Taylor Swift



Clip de l'année : 1. Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay 2. Sublime & Silence - Julien Doré 3. Feels - Calvin Harris feat. Katy Perry, Pharrell Williams & Big Sean 4. La Vie Est Belle - Indochine 5. Shape of You - Ed Sheeran 6. Look What You Made Me Do - Taylor Swift



DJ de l'année : 1. DJ Snake 2. Feder 3. David Guetta 4. Martin Solveig 5. Kungs 6. Petit Biscuit



Chanson Internationale de l'année : 1. Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay 2. Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber 3. Attention - Charlie Puth 4. Human - Rag'n'Bone Man 5. Shape Of You - Ed Sheeran 6. I Feel It Coming