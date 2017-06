Muffins jambon fromage

Je commence avec la pâte à muffins. Je bats mes œufs, je rajoute le yaourt nature et je mélange bien. Je continue avec la farine, la levure chimique et l’huile d’olive.Je récupère le jambon que je coupe en petits morceaux.Je le rajoute à la pâte ainsi que le gruyère. Je mélange bien.Dans un moule à muffins, je dépose ma préparation et je fais cuire une demie heure au four.