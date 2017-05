Muffins coco et papaye

Je commence par la papaye. Je l’épluche puis je la coupe en petits cubes.Je passe à la pâte à muffins, je mélange la farine, la noix de coco râpée et la levure. J’y ajoute les œufs, le lait de coco et l’huile de coco.Je rajoute ensuite à ma pâte les morceaux de papaye. Je mélange bien puis je remplis les alvéoles d’un moule à muffin beurré à l’avance et j’enfourne une demie heure à 180°C.