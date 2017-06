Moto : l'opération échanges de casques débute ce lundi

La COSODA, le bureau du comité des sociétés d’assurance et la gendarmerie lancent une nouvelle opération "échanges de casques". Elle permet aux utilisateurs de deux roues de troquer leur vieux casque contre un nouvel équipement aux normes de sécurité.



Un bon d'achat sera distribué aux motards intéressés et plus de 160 casques seront échangés.



L'opération se déroule sur plusieurs jours et sur des sites différents :



- Lundi 19 de 14h30 à 15h30 aux entreprises Georges

- Mardi 20 de 9h à 10h à la concession Honda et de 14h30 à 15h30 à la concession moto Motor bike centre à Arue

- Mercredi 21 de 14h30 à 15h30 aux entreprises Tracqui



Rédaction web