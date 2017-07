Morts d'immigrés clandestins au Texas: le chauffeur du camion inculpé

Neuf personnes ont été retrouvées mortes dans cette remorque surchauffée , garée sur un parking de supermarché de San Antonio, où la température peut avoir atteint 65 degrés Celsius. Trente autres ont été hospitalisées, et l'une d'entre elles est décédée pendant la nuit à l'hôpital.

James Matthew Bradley Jr a été inculpé par un procureur fédéral. Selon la loi fédérale, ce crime est passable de la prison à perpétuité ou de la peine de mort. Les services d'immigration pensent qu'une centaine de personnes se trouvaient dans le camion, et que la plupart d'entre elles se sont échappées.

AFP

Les immigrants ont été découverts tôt dimanche matin sur ce parking, à deux heures de la frontière mexicaine. Plus d'une quinzaine - dont deux enfants - sont dans un état critique et souffrent de coup de chaleur et de déshydratation.