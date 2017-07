Moorea : une tortue blessée et des plants de paka chez un particulier

Rédaction web avec communiqué

D’après un informateur, un homme de 48 ans détenait une tortue vivante dans son domicile. Les militaires de la brigades de Moorea décident alors de faire une perquisition. Ils ont découvert l’animal ce mardi, blessée à la nageoire. Elle a été transférée à la clinique des tortues. Le mis en cause a expliqué avoir acheté deux espèces protégées à des pécheurs. Il a tué l’une d’entre elles pour la manger et a gardé la seconde vivante.La brigade a également découvert 18 plants de cannabis pendant la perquisition.Les deux pêcheurs, âgés de 21 et 25 ans ont été identifiés et entendus sur les faits. Les trois auteurs sont remis en liberté dans l’attente d’une décision du Parquet.