Moorea : la sortie aux papio finit à coups de couteau

J-B. C.

Les deux hommes en sont venus aux mains pour un simple regard. Le prévenu, qui était ivre, aurait longuement fixé sa victime. Cette dernière est alors allée à sa rencontre pour lui demander des explications. Et les coups sont partis.Mais le premier était un possession d’un « couteau papillon ». Il a frappé à plusieurs reprises son adversaire, le blessant au crâne et au cou. La victime s’est vue délivrer 10 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT).« Je ne peux pas tolérer que des personnes se promènent avec un couteau et l’utilisent pour un oui ou un non », a tonné le procureur qui a rappelé au prévenu que si sa victime était décédée, il aurait été jugé devant une cour d’assises. Il passera finalement les six prochains mois dans une cellule de la maison d’arrêt de Faa’a.