Moorea : il réalise une incroyable vidéo sur le Mou'a Puta

Il a surement fallu une bonne dose de courage et d’adrénaline à ce jeune randonneur gravitant sur le col du Mou'a Putta. Sur les images, on le voit assis, tout sourire, sur un étroit rocher juché à des centaines de mètres du sol. Autant dire que le jeune casse-cou n’a pas le vertige …La vue qu'il nous offre est imprenable. Les pentes vertigineuses des montagnes se fondent dans une palette enchanteresse de nuances de bleus. Le lagon, l’océan, le ciel, et quelques nuages viennent parfaire ce décor irréel.Cette vidéo a été relayée plus de 1 0000 fois sur internet. Elle risque de faire une bonne publicité en faveur du tourisme vert de l'île sœur.