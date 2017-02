Moorea célèbre la journée mondiale des zones humides

PRATIQUE







8 à 16h : Stands d’information, de sensibilisation et d’animations à la plage Temae



18h30 à 21h30 : Soirée cinéma gratuite pour tous ! à la plage Temae

Sammy la tortue (film d’animation)

Un jour sur terre (film documentaire)

Et un court-métrage réalisé par les jeunes de Moorea !

Amenez vos peue, couvertures et anti-moustiques !



Pour tout renseignement, contactez la direction de l’Aménagement et du Développement durable au 40 55 04 76, Heimanu au 87 21 91 16 ou Tehani 87 28 64 40.