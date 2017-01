Moorea : appel à candidatures pour les associations à la recherche de subventions

Rédaction web

Ces subventions aux associations ont pour but de les aider à mettre en place divers projets en faveur des habitants des quartiers prioritaires.Chaque année, plusieurs commissions se réunissent pour décider de l’attribution de ces subventions. La première se tiendra dans le courant du mois de mars. Les associations intéressées doivent adresser leurs demandes à la Direction de l’aménagement et du développement durable (DADD) à la Mairie de Afareaitu avant le vendredi 20 janvier à 12h.Pour toute information et aide au montage des dossiers, et pour obtenir le formulaire de demande de subventions : Tehani.leyral@commune-moorea.pf ou Solange.tihoni@commune-moorea.pf