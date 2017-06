Moorea : Te mana o te moana célébre la Journée Mondiale des Océans

La journée a débuté par l’inauguration de la belle mascotte réalisée par les élèves du Cetad de Afareaitu. Cette belle tortue se prénomme "Moana".



Puis après avoir félicité les élèves, ils ont tous été invités à participer à la relâche de Vaiana Iti, une tortue verte, présente en soins depuis février 2016. Cette tortue avait été trouvée à l’émergence du nid, durant les suivis de sites de ponte sur l’atoll de Tetiaroa. Après plus d’un an de soins au centre de soins pour tortues marines, Vaiana Iti, qui a atteint une taille et un poids suffisant, est maintenant apte à rejoindre ses camarades dans l'océan…