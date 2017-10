Moloka'i Hoe : 3 équipes tahitiennes engagées

Rédaction web

La course mythique de va'a Molokai Ho'e sera diffusée en direct ce dimanche sur votre chaîne TNTV. Trois équipes tahitiennes participeront à l'événement : Shell Va’a, Maire Nui et Mihirei Va’a de Taha’a.Chaque année, les équipes du fenua dominent cette course qui se déroule à Hawaii. L'an dernier, Shell Va'a A s'est imposée en 4h49'17"devant EDT Va'a avec 4h56'29" et Shell Va'a B avec 5h05'. Pour suivre la 65e édition de la course, rendez-vous sur Tahiti Nui Télévision dimanche à partir de 7h40. Olivier Huc et Davidson Bennett commenteront la course. Ils recevront en plateau Kevin Céran-Jérusalemy, Georges Consteadt et Eric Dean. André Vohi sera sur place à Hawaii.