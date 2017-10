Moloka'i Hoe 2017 : l'intégralité de la course en direct sur TNTV !

Dimanche 8 octobre, TNTV fera battre le coeur du Fenua avec la diffusion en direct de la Moloka’i Hoe. Dès 7h40 depuis les studios de TNTV, Olivier Huc et ses invités prendront les commandes du direct pour vous faire vivre la course, comme si vous y étiez. Ils seront relayés par André Vohi, placé au coeur de la course. Ensemble, vos commentateurs sportifs animeront plus de six heures de live.