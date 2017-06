Moetai Brotherson sera-t-il insoumis ?

Dans tous les cas, Moetai Brotherson semble déjà avoir pris ses repères au Palais Bourbon en imposant un style vestimentaire qui laisse ses collègues parlementaires dubitatifs. Il a fait son entrée en short et sandales, une première à l'Assemblée. "Rencontrer un député arrivant en short, ce n’est pas rarissime, c’est pire que ça, cela n’existe pas ! ", s'amuse Mustafa Benhamed, photographe politique.

Si cette tenue est adéquate pour les fortes chaleurs qui touchent la capitale, elle l'est moins à l'Assemblée où le costume-cravate est de mise, et même requis. Mais Moetai ne se démonte pas : "Je vais venir comme je suis moi, et puis si le règlement intérieur me le permet, je viendrai comme j’ai l’habitude de m’habiller, mais s'il y a des interdictions formelles, alors je me plierai au règlement".



À croire que le premier député indépendantiste de l'Histoire de la Polynésie n'a pas fini de faire parler...