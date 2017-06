Moetai Brotherson espère toujours créer un groupe à l'Assemblée

Rédaction Web

Mardi, son arrivée en short et savates au palais Bourbon n’est pas passé inaperçue. « Belle chemise et beau tatouage », lui a d’ailleurs lancé, pour l’accueillir à l’antenne ce mercredi matin, Jean-Jacques Bourdin. Ce à quoi Moetai Brotherson a répondu qu’il entendait conservait son look dans l’hémicycle « si les huissiers » l’y « autorisent ». « Moi avec un costume, je ressemble à un pingouin qui a avalé la banquises », a-t-il ajouté, suscitant l’hilarité de son hôte du jour.Sur un plan davantage politique, le député Tavini a confirmé que des discussions étaient en cours avec des élus corses mais aussi de Martinique en vue de créer un groupe à l’Assemblée nationale.« C’est l’objectif », a-t-il dit, précisant que les députés concernés « ne sont pas forcément indépendantistes » mais qu’ils « partagent la même vision d’une République un peu moins Jacobine » : « Nous serons fixés, je pense, vendredi ».Moetai Brotherson a également indiqué qu’il ne siégerait pas dans l’hémicycle « pour demander l’indépendance de la Polynésie ».« La question de l’autodétermination, de l’indépendance, ça se discute avant tout en Polynésie avec les Polynésiens ». Pour lui, « l’issue logique » reste le référendum d’autodétermination.Le nouveau député a enfin déclaré que le président de la République et sa majorité avaient des « contours assez difficiles à définir » mais que, pour le moment, il ne voterait pas contre la confiance du gouvernement : « On va tout de même leur laisser le bénéfice du doute ».