Moetai Brotherson atteint du « syndrome de Stockholm », pour le gouvernement

« Ce déplacement s’est fait dans la plus totale transparence, (…) le gouvernement (…) a souhaité être pleinement informé du projet porté par Colin Randall, de l’état actuel de l’île et des conditions et conséquences de mise en œuvre de nouvelles extractions », indique le communiqué.« Il a souhaité également entendre les positions des habitants de l’île qui seraient les premiers concernés en cas de reprise des extractions », poursuit la Présidence qui ajoute qu’une « enquête publique sera prochainement lancée et chacun pourra s’exprimer ».« En tout état de cause, si l’autorisation d’extraction devait être donnée, elle se ferait selon un cahier des charges établi par le Pays, puisque cela est de sa compétence ».Et la Présidence de conclure : « il est donc pour le moins étonnant que le député indépendantiste veuille interpeller le ministre national de la transition écologique qui n’a aucune compétence en la matière ».« Visiblement, Moetai Brotherson souffre du ‘syndrome de Stockholm’, si souvent dénoncé par son camp », conclut le communiqué.