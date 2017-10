Moana s'invite à la finale de Pakikids

Vaiana Perez, Warren Teaniniuraitemoana et Steeve Reea ont répondu à l'appel de Pakikids. Pour la finale du concours, Ils termineront en beauté la soirée avec deux titres dont "Tātou te horomoana". Il s'agit de la version tahitienne du chant "We know the way" du film "Moana" des studios Disney.



Dans le film, Vaiana Perez est la voix chantée de Sina, et Steve Reea, celle de Maui.



Vous trouverez ci-dessous les paroles de la version tahitienne.