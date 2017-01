Moana : les coulisses de la formation d'hôtesse marin

Les samedis 14 et 21 janvier, les magazines MOANA sont consacrés à la Formation qualifiante d’Hôtesse-Marin dans le tourisme nautique. Une formation mise en place par le SEFI et dont la réalisation a été confiée à la CCISM. Cette formation permet à des demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences techniques et professionnelles liées au métier d’Hôtesse et/ou Marin pour travailler sur les bateaux de plaisance ou de croisière.