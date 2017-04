Moana : Moorea aura aussi sa projection en tahitien

Les habitants de Moorea pourront enfin découvrir la version polynésienne du Disney dimanche prochain !

« L’histoire de Moana prend naissance à Moorea. C’est ici que les réalisateurs ont été inspirés et ont commencé à réfléchir au film. Il est donc tout à fait normal que la projection se fasse aussi à Moorea », explique Hinano Murphy, présidente de l'association culturelle Te pu Atiti'a.



« Nous voulions que le film soit accessible à tous, et surtout aux gens des îles ! Tout le monde est concerné par Moana ! Il s’agit quand même de la sauvegarde de notre culture et de notre langue », ajoute-t-elle.



L’évenement est organisé par la commune, Moorea Event et l’association Te pu Atiti'a.



La projection commencera à 18 heures. Il est conseillé de venir en avance car les places sont limitées dans la salle omnisports de Afareaitu. Des bus seront également prévus à l’aller et au retour au départ d’Haapiti dans les deux sens de l'île.