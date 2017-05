Moana Greig: "Le résultat de Marine Le Pen nous place dans de bonnes conditions pour les législatives"

Rédaction Web

"Dans ce deuxième tour, on a vu que le soutien apporté à Marine Le Pen par le Tahoeraa, a augmenté significativement le nombre de voix en sa faveur" s'enorgueillit Moana Greig.Selon lui, "Dans les trois circonscriptions, nous avons augmenté de plus de 4000 voix au deuxième tour". Pour le candidat Tahoeraa aux législatives, les résultats obtenus lors de ce deuxième tour "participeront à une meilleure préparation aux législatives."Pour l'heure, aucune alliance n'est prévue entre le Tahoeraa et Marine Le Pen pour ces prochaines échéances. "Je tiens à rappeler que le Tahoeraa n'a jamais adhéré au Front National. Il s'agissait ici de venir soutenir une candidate à la présidentielle. Une candidate de droite. Et cela, dans la mesure où elle acceptait nos propositions de projet en faveur des Polynésiens et de la Polynésie française."Pour Moana Greig, le résultat de Marine Le Pen est de bon augure pour son parti. "Lorsque vous analysez les résultats, vous voyez que les résultats obtenus par le Tahoeraa, nous placent dans de bonnes conditions pour les législatives."Reste pour le Tahoeraa à continuer son travail sur le terrain. "On va rencontrer la population, car ne perdons pas de vue que lors de ce deuxième tour, il y a eu énormément d'abstention, et nous mettrons tout en oeuvre pour aller à la rencontre des abstentionnistes de façon à ce qu'ils viennent voter en faveur du Tahoeraa."