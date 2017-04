Moana Blanchard nommé directeur par intérim de l'OPH

En marge du conseil des ministres le porte parole du gouvernement, également ministre du logement, a annoncé la nomination de Moana Blanchard à la tête de l'OPH. Une nomination par intérim suite à la démission de Vaiani Garbutt après un entretien préalable à un licenciement. "Nous avons des objectifs à atteindre en matière de construction de logement et nous avons besoin d'un profil de directeur capable de répondre à ces objectifs. Vaiani Garbutt est une bonne gestionnaire mais j'ai besoin de personnel de terrain", indique Jean-Christophe Bouissou à l'issue du compte rendu du conseil des ministres.



Moana Blanchard, ancien cadre de Rautahi et ex PCA de l'OPT "a déjà de l'expérience en matière de construction de logement" explique Jean-Christophe Bouissou qui conclut : " Il est parfait pour occuper ce poste en intérim pour le moment".



Laure Philiber