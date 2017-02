Mistresses : une saison 3 pleine de nouveautés

Episode 1 : ​Mariage surprise

Joss a fui son mariage surprise avec Scott pour s'échapper avec Harry dont elle est amoureuse. La fille d'April apprend toute la vérité sur son père, ce qui complique grandement les relations mère/ fille. Karen se sait désormais séronégative, toutefois son médecin souhaite la voir. Les filles sont inquiètes, car depuis la fête de fiançailles de Joss, elles n'ont plus de nouvelles de Savi. Seule sa sœur finit par recevoir un message...



Episode 2 : Détectives de choc

Toujours très perturbée et anéantie par le départ de Savi, Joss continue de la rechercher et de lui envoyer des messages d'excuses. Au même moment, elle rencontre Calista Raines, une créatrice de mode mondialement connue, qui tente de prouver l'infidélité de son mari. De leurs côtés, Harry fait face à un nouveau patron, April aide Mark, dépassé par son rôle d'oncle, et Karen se sent abandonnée et se rapproche de Vivian, à qui elle s'apprête à faire un don de cellules souches...