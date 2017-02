Mister Tahiti participera finalement à l'élection Mister France

M.K

Dans un communiqué, l'organisation du concours Mister Tahiti annonce que Gill Handerson participera finalement au concours Mister France 2017 en mars prochain. Mardi , contactée par TNTV, l'organisation de Mister Tahiti annonçait que le beau tane ne pourrait se déplacer en métropole "pour des raisons personnelles et professionnelles"."Il était au départ incertain que Gill puisse faire partie de cette aventure en raison de ses dates de formation de personnel navigant commercial aérien en métropole dont il attendait jusqu’à ce jour confirmation.Le comité Mister France avec qui nous entretenons un lien privilégié de longue date a accepté l’inscription tardive de notre Mister Tahiti après avoir pourtant déjà rendue publique en début de semaine la composition de la sélection des candidats à l’élection dont il ne faisait pas partie", explique le comité organisateur.Mister Tahiti s’envolera pour Paris par le vol Air Tahiti Nui du 7 mars prochain. La date de son retour dépendra de son obtention ou pas d’un titre national, souligne l'organisation.L'année dernière Rangitea Bennett . Mister Tahiti 2015 avait terminé sur le podium de l'élection : 2e challenger de Mister France.Le comité Mister Tahiti annonce par ailleurs l’ouverture de l’appel à candidatures pour l’élection de Mister Tahiti 2017 qui aura lieu le vendredi 28 avril au Méridien Tahiti. Tous les jeunes hommes âgés entre 18 et 32 ans, mesurant au minimum 1m70 sont invités à contacter le comité avant le vendredi 24 mars via la page Facebook officielle de Mister Tahiti, par email à casting@megasmedia.com, ou en appelant le 87 75 40 65.