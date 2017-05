Miss et Mister Arue 2017 sur TNTV!

Depuis l'élection de Rauata Temauri en 2011, Arue n'avait plus organisé de concours de beauté.



6 ans après, le nouveau comité Miss et Mister Arue a décidé de redonner ses titres de noblesse à l'élection. 6 jeunes femmes se sont présentées au titre de reine de beauté de la commune mais également 5 jeunes hommes. Car pour la première fois, en plus de sa "Miss", la commune a aussi élu son "Mister".



Les candidats ont répété plusieurs semaines pour se préparer face à un jury composé de Leiana Faugerat, directrice du comité Miss Tahiti et d'Alexandre Taliercio producteur de Mister Tahiti. A l'issue de la soirée, Tuehu Brothers, et Karl Gooding ont été élus respectivement, Miss et Mister Arue 2017.