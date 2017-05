Miss Dragron : les 6 candidates se préparent

Rédaction web

Aujourd’hui, les miss ont participé à une séance d’aqua bike. Elle fait partie de leur préparation physique pour l’élection de beauté. Elles ont également pratiqué d’autres sports : le self défense ou encore le pole danse …Les six candidates sont âgées de 18 à 25 ans. Le 27 mai prochain, elles défileront pour remporter la couronne de Miss Dragon dans les jardins de la mairie de Papeete. Cette année, le thème de l’élection s’articule autour des années 80. Pour se départager, quatre défilés sont au programme : l’un en tenue de ville, l’autre en maillot de bain, puis elles enfileront une robe de soirée et une tenue traditionnelle chinoise.La prochaine miss Dragon succédera à Karen Vanquin.