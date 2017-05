Miss Dragon 2017 : découvrez les candidates sur TNTV!

Partenaire historique de Miss Dragon, TNTV vous donne rendez-vous dès le dimanche 21 mai pour découvrir les 6 candidates de cette année. 6 portraits, un par candidate, qui seront diffusés sur votre chaîne, 3 fois par jour aux horaires suivants:

Dimanche 21 à 8h35, 12h15 et à 18h25

Lundi 22 au vendredi 26 mai : 8h40, 12h00 et 18h25



Le 27 mai, lors de la soirée de l'élection dans les jardins de la mairie de Papeete, elles rivaliseront de charme et d'élégance pour remporter le titre d'ambassadrice de la communauté chinoise 2017 et ainsi succéder à Karen Vanquin, Miss Dragon 2016.



En attendant cette soirée de gala, TNTV vous met dans l'ambiance avec la diffusion des portraits:



Dimanche 21 mai : Élodie VOTA-GUARRIGUES, 19 ans, 1m73

Lundi 22 mai : Manutea PANG-RAMBAUD, 21 ans, 1m67

Mardi 23 mai : Nathalie MANSEI-TCHONG ON YOU, 24 ans, 1m67

Mercredi 24 mai : Vaiana LAW, 21 ans, 1m66

Jeudi 25 mai : Hipolani SING, 18 ans, 1m76

Vendredi 26 mai : Linda CHUNG, 25 ans, 1m68