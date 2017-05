Miranda Kerr vante les vertus du noni

"Le Kora Organics Noni Glow Face Oil est mon produit n°1 et mon compagnon de voyage. C'est une huile super nourrissante qui est idéale pour tous les types de peau, et surtout pour les peaux sensibles. Je l'utilise religieusement tous les soirs et ma peau brille le matin. Je ne voyage jamais sans lui et je l'applique tout au long du vol pour garder ma peau hydratée" a posté la belle sur sa page FaceBook